PLAYOFF SERIE C, SORTEGGIO FASE NAZIONALE: SARA’ PALERMO-AVELLINO (Di giovedì 20 maggio 2021) Il PALERMO affronterà l'AVELLINO.Grazie alla vittoria conquistata ai danni della Juve Stabia fra le mura dello Stadio "Romeo Menti", i rosanero hanno staccato il pass per il primo turno della FASE NAZIONALE dei PLAYOFF di SERIE C. E domenica, al "Renzo Barbera" sfideranno proprio gli uomini di Piero Braglia.I match, che si disputeranno in gare di andata e ritorno, andranno in scena il 23 e 26 maggio. E gli accoppiamenti sono stati definiti pochi istanti fa dalla Lega Pro tramite SORTEGGIO.La novità è che ci sono cinque teste di SERIE, ovvero le terze classificate dei tre gironi e la migliore quarta (Renate, Sudtirol, AVELLINO e Modena) e la "migliore" della FASE a gironi: il Bari. Le teste di SERIE ... Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilaffronterà l'.Grazie alla vittoria conquistata ai danni della Juve Stabia fra le mura dello Stadio "Romeo Menti", i rosanero hanno staccato il pass per il primo turno delladeidiC. E domenica, al "Renzo Barbera" sfideranno proprio gli uomini di Piero Braglia.I match, che si disputeranno in gare di andata e ritorno, andranno in scena il 23 e 26 maggio. E gli accoppiamenti sono stati definiti pochi istanti fa dalla Lega Pro tramite.La novità è che ci sono cinque teste di, ovvero le terze classificate dei tre gironi e la migliore quarta (Renate, Sudtirol,e Modena) e la "migliore" dellaa gironi: il Bari. Le teste di...

