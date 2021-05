Oggi l’addio a Gianluca Coppola, ucciso in un agguato per motivi passionali (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Casoria (Na) – Nella giornata di Oggi, 20 maggio, si terranno i funerali di Gianluca Coppola, il 27enne ferito in un agguato a Casoria lo scorso 8 aprile, per motivi passionali, e deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli la notte del 17 maggio. La funzione religiosa si svolgerà alle 17 presso la chiesa di San Mauro di Casoria. “Daremo alla famiglia Coppola tutto il sostegno possibile. Troppi ragazzi stanno perdendo la vita sul nostro territorio, troppa violenza, troppa criminalità, la vita delle persone e in particolare dei giovani vale sempre meno. E’ una strage che va fermata”. Queste le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e di Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Casoria e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Casoria (Na) – Nella giornata di, 20 maggio, si terranno i funerali di, il 27enne ferito in una Casoria lo scorso 8 aprile, per, e deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli la notte del 17 maggio. La funzione religiosa si svolgerà alle 17 presso la chiesa di San Mauro di Casoria. “Daremo alla famigliatutto il sostegno possibile. Troppi ragazzi stanno perdendo la vita sul nostro territorio, troppa violenza, troppa criminalità, la vita delle persone e in particolare dei giovani vale sempre meno. E’ una strage che va fermata”. Queste le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e di Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Casoria e ...

