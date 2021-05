Obama sugli Ufo | «È vero | ci sono oggetti | nei cieli | che non sappiamo cosa siano»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sì, Barack Obama crede nell’esistenza degli Ufo. Come scrive la Cnn, l’ex presidente degli Stati Uniti ne ha parlato all’inizio della settimana a The Late Late Show della Cbs. «La verità è che quando sono entrato in carica, ho chiesto qualcosa tipo: “Va bene, da qualche parte c’è un laboratorio dove teniamo gli alieni e l’astronave?” Hanno fatto un po’ di ricerche poi la risposta è stata no». Obama ha cominciato scherzando, poi però si è fatto serio: «Ciò che è vero è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti, nei cieli, che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare come si siano mossi, quale sia la loro traiettoria. Non si muovevano con uno schema facilmente spiegabile. E, quindi, penso che la gente prenda sul serio il tentativo di indagare e capire di cosa si tratta».