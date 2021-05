Oaktree Inter: arriva il fondo Americano (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi 20 Maggio è arrivata una notizia importante per il futuro dell’Inter a livello societario. Il fondo Americano Oaktree finanzierà la squadra nerazzurra attraverso la Great Horizon, la controllata di Suning che però avrà in mano la squadra e Suning avrà tre anni per ripagare il debito. Si tratta di un operazione che immetterebbe subito nuova liquidità, ma che dovrà essere gestita nel migliore dei modi. Zhang Conte: l’incontro ci sarà domani 20 Maggio Oaktree Inter: in cosa consiste la Great Horizon? La controllata di Suning Great Horizon tramite il gruppo cinese possiede la maggioranza del club con il 68,55 percento delle azioni: le quote saranno utilizzate come pegno per il prestito con Suning che avrà tre anni per risarcire il prestito. “A seguito di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi 20 Maggio èta una notizia importante per il futuro dell’a livello societario. Ilfinanzierà la squadra nerazzurra attraverso la Great Horizon, la controllata di Suning che però avrà in mano la squadra e Suning avrà tre anni per ripagare il debito. Si tratta di un operazione che immetterebbe subito nuova liquidità, ma che dovrà essere gestita nel migliore dei modi. Zhang Conte: l’incontro ci sarà domani 20 Maggio: in cosa consiste la Great Horizon? La controllata di Suning Great Horizon tramite il gruppo cinese possiede la maggioranza del club con il 68,55 percento delle azioni: le quote saranno utilizzate come pegno per il prestito con Suning che avrà tre anni per risarcire il prestito. “A seguito di ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Chiuso il contratto d finanziamento tra @Inter e il fondo nordamericank #Oaktree Tra poco i dettagli. E per chi vorrà alle 21 su @SkySport - FBiasin : Nota #Inter sul finanziamento di 275 milioni di #Oaktree: 'Con questo finanziamento, l’azionista continuerà a soste… - MarcoBellinazzo : Ecco tutto ciò che c'è da sapere sull' @Inter dopo l’accordo con #Oaktree sul finanziamento da 240 milioni (assetto… - PT109FM : @Agato_Agato @MarcoBellinazzo @esistenzialinte @Inter @sole24ore Se non viene rimborsato Oaktree escute il pegno es… - DSss79 : RT @NonSoloJuve: INTER AL FONDO ?? Oaktree non entra nel capitale del club, le cui quote sono a garanzia dei 275mln da restituire in 3 ann… -