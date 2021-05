Nubia Z30 Pro ufficiale | top gamma | ma su un dettaglio il brand non ha osatoHDblog it

Advertising

HDblog : Nubia Z30 Pro ufficiale: top gamma, ma su un dettaglio il brand non ha osato - telefoninonet : Nubia Z30 Pro si potrà caricare da 0 a 100 in 15 minuti - PuntoCellulare : Ad una settimana da lancio il nuovo Nubia Z30 Pro è protagonista di un video teaser con cui la casa madre ha deciso… -

Ultime Notizie dalla rete : Nubia Z30

HDblog

Pro è ufficiale: era atteso per oggi il nuovo top gamma del brand cinese, ma chi era curioso di vedere come fosse stata sistemata la fotocamera anteriore sotto al display, beh, rimarrà ...Pro (161.8 x 73 x 8.5 mm, per 198 grammi) ha un frontale bucato al centro alto, con cornici molto strette (90.9% screen to - body) su tutti e 4 i lati e, sul retro, una formazione ...Nubia Z30 Pro è ufficiale: era atteso per oggi il nuovo top gamma del brand cinese, ma chi era curioso di vedere come fosse stata sistemata la fotocamera anteriore sotto al display, beh, rimarrà delus ...In Cina, Nubia ha ufficializzato uno degli smartphone top gamma più completi del momento, rappresentato dal Nubia Z30 Pro, convincente sotto il piano della potenza e dell'imaging, adatto anche al gami ...