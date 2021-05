Napoli: Allegri disponibile al dialogo, avanti con le trattative (Di giovedì 20 maggio 2021) Dialoghi continui tra Massimiliano Allegri ed il club partenopeo. Anche oggi contatti positivi ed avanti tutta Sembrava un’ipotesi assurda qualche giorno fa. Invece, dopo essere addirittura stato nominato per il post Zidane al Real, Max Allegri sembra in procinto di tornare ad allenare in Italia. Dove? Non certo alla Roma, che ha ufficializzato la settimana scorsa Josè Mourinho per la prossima stagione. Nemmeno per la sua Juventus, per la quale si era parlato di un suo ritorno al comando, ma che ad oggi sembra una pista un po’ raffreddata. Perciò a sorpresa, sembra essere entrata prepotentemente in corsa il Napoli di De Laurentiis; i partenopei l’anno prossimo saluteranno mister Gattuso, e avrebbero iniziato a sondare il terreno, individuando in Max l’allenatore perfetto per continuare un ciclo ... Leggi su zon (Di giovedì 20 maggio 2021) Dialoghi continui tra Massimilianoed il club partenopeo. Anche oggi contatti positivi edtutta Sembrava un’ipotesi assurda qualche giorno fa. Invece, dopo essere addirittura stato nominato per il post Zidane al Real, Maxsembra in procinto di tornare ad allenare in Italia. Dove? Non certo alla Roma, che ha ufficializzato la settimana scorsa Josè Mourinho per la prossima stagione. Nemmeno per la sua Juventus, per la quale si era parlato di un suo ritorno al comando, ma che ad oggi sembra una pista un po’ raffreddata. Perciò a sorpresa, sembra essere entrata prepotentemente in corsa ildi De Laurentiis; i partenopei l’anno prossimo saluteranno mister Gattuso, e avrebbero iniziato a sondare il terreno, individuando in Max l’allenatore perfetto per continuare un ciclo ...

