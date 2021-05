Monza-Cittadella | Iori | “C’era tanta pressione | adesso vogliamo giocarci la Serie A”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ilcentra l'obiettivo finale epuò sognare laA.La compagine veneta ha perso per 2-0 in casa del, ma in virtù del 3-0 rifilato nella gara d'andata ai brianzoli hanno ottenuto il pass per la finale dei playoff. Una sconfitta indolore dunque quella rimediata dal Citta chesi giocherà una storica promozione in A nel derby contro il Venezia. In merito al match di questa sera e alla doppia sfida contro i lagunari si è espresso il capitano dei veneti, Manuel, che ha parlato così ai microfoni di DAZN.B,2-0: non bastano Balotelli e D’Alessandro, in finale ci vanno i veneti"Il segreto è lavorare sempre nel modo giusto, da sei anni, da quando è arrivato il mister, lavoriamo in ...