Marco Giallini e la moglie: “Morire a 40 anni tra le mie braccia non è prassi, le parlo ancora” (Di giovedì 20 maggio 2021) Un amore il cui ricordo è andato oltre la morte quello di Marco Giallini per la moglie Loredana, scomparsa nel 2011 a causa di un aneurisma cerebrale. Aveva appena 40 anni. I loro figli solo 5 e 12 anni. “Alla fine, io sto in lockdown da quando è morta Loredana”, confessa l’attore al Corriere della Sera. Quel filo non si è mai interrotto, tanto che Giallini, di tanto in tanto, le parla ancora come se fosse presente: “Quando sto solo e qualcosa non va. Dico: Eh amore mio…”. La morte di Loredana, moglie di Marco Giallini A partire dal momento in cui Loredana è scomparsa, i figli di Giallini sono diventati la sua ragione di vita. Per loro ha tentato, riuscendoci, di diventare un attore popolare: “Per ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Un amore il cui ricordo è andato oltre la morte quello diper laLoredana, scomparsa nel 2011 a causa di un aneurisma cerebrale. Aveva appena 40. I loro figli solo 5 e 12. “Alla fine, io sto in lockdown da quando è morta Loredana”, confessa l’attore al Corriere della Sera. Quel filo non si è mai interrotto, tanto che, di tanto in tanto, le parlacome se fosse presente: “Quando sto solo e qualcosa non va. Dico: Eh amore mio…”. La morte di Loredana,diA partire dal momento in cui Loredana è scomparsa, i figli disono diventati la sua ragione di vita. Per loro ha tentato, riuscendoci, di diventare un attore popolare: “Per ...

Advertising

HuffPostItalia : Marco Giallini: 'Parlo ancora con mia moglie morta. Morire è prassi, ma non a 40 anni. Non fra le mie braccia' - amendolaenzo : Intervista a @marcogiallini bella, dura e profonda. La vita è sempre straordinaria - flamanc24 : RT @perchetendenza: 'Marco Giallini': Per questo estratto della sua intervista al @Corriere - babugge92 : RT @GalantoMassimo: Marco Giallini dal Corriere della Sera. - Splendiinvece : RT @umanesimo: Marco Giallini -