Maradona è stato ucciso: Luque, lo psichiatra e altri cinque imputati processati per omicidio

Maradona è stato ucciso. Per la morte di Diego Maradona: Il medico personale del Pibe, Luque, lo psichiatra e altri cinque persone saranno processate per omicidio. I giudici li accusano del reato di omicidio, che prevede una pena compresa tra gli otto e i 25 anni di reclusione. Secondo quanto riporta il quotidiano argentino LA NACION Leopoldo Luque, lo psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Díaz e altri quattro imputati sono stati ufficialmente accusati dell'omicidio di Diego Armando Maradona, rischiano fino a 25 anni di reclusione. La squadra speciale di procuratori incaricati delle indagini per chiarire le circostanze della morte.

