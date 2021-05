LIVE Giro d’Italia 2021, DIRETTA: Ciccone all’attacco, Nibali guadagna 7? in classifica! Tappa a Vendrame (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021 LA CRONACA DELLA Tappa DI OGGI: Nibali guadagna 7? L’ORDINE D’ARRIVO DELLA Tappa DI OGGI 17.43 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, approfondimenti, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro! Un saluto sportivo. 17.38 La nuova classifica generale del Giro d’Italia: 1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 48:29:23 2 2 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:453 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12 4 4 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17 5 5 – YATES Simon Team BikeExchange 1:22 6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALELA CRONACA DELLADI OGGI:7? L’ORDINE D’ARRIVO DELLADI OGGI 17.43 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, approfondimenti, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro! Un saluto sportivo. 17.38 La nuova classifica generale del: 1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 48:29:23 2 2 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:453 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12 4 4 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17 5 5 – YATES Simon Team BikeExchange 1:22 6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe ...

