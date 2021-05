Kolinpharma | prescrizioni mediche confermano crescita nel 1° trimestre

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) –, società operante nel settore nutraceutico e quotata su AIM Italia, ha annunciato i dati relativi all’andamento delledel 1°2021, un indicatore chiave dell’andamento del business. Nel periodo in questione si è registrata una ripresa dellecon unasignificativa rispetto sia al primo2020 che al primo2019. Il numero dinei primi tre mesi del 2021 è pari a 143.364, evidenziando un balzo del 22,6% in termini di volumi (116.919 nello stesso periodo del 2020) e del 25,6% in termini di valori rispetto al primo2020. Anche nel confronto con il primo ...