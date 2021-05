Kate Middleton e William tremano: successione al trono rivoluzionata (Di giovedì 20 maggio 2021) La linea di successione al trono britannico verrà rivoluzionata e tutto dipende ancora da Meghan Markle e Harry, anche se questa volta per una buona notizia. La nascita della loro secondogenita in estate fa retrocedere altri membri attivi della Famiglia Reale dal loro diritto di assumere la Corona. E questo fa tremare William e Kate Middleton. Negli ultimi mesi, la Famiglia Reale è stata protagonista di molti eventi impattanti: la morte del Principe Filippo, la Megxit, le pesanti accuse di Meghan e Harry che ne hanno danneggiato l’immagine, specialmente di Carlo, ma anche la nascita di due Royal Baby, August, figlio di Eugenia di York e Lucas Philip, terzogenito di Zara Tindall. Il 19 maggio poi è stata annunciata la gravidanza di Beatrice di York e in estate si attende la nascita ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 maggio 2021) La linea dialbritannico verràe tutto dipende ancora da Meghan Markle e Harry, anche se questa volta per una buona notizia. La nascita della loro secondogenita in estate fa retrocedere altri membri attivi della Famiglia Reale dal loro diritto di assumere la Corona. E questo fa tremare. Negli ultimi mesi, la Famiglia Reale è stata protagonista di molti eventi impattanti: la morte del Principe Filippo, la Megxit, le pesanti accuse di Meghan e Harry che ne hanno danneggiato l’immagine, specialmente di Carlo, ma anche la nascita di due Royal Baby, August, figlio di Eugenia di York e Lucas Philip, terzogenito di Zara Tindall. Il 19 maggio poi è stata annunciata la gravidanza di Beatrice di York e in estate si attende la nascita ...

