(Di giovedì 20 maggio 2021) All'altro( Agnelli ) vincere sembra non bastare più: salutò Allegri dopo il quinto scudetto personale, oltretutto consecutivo, Sarri dopo il nono di fila per il club, e tra pochi giorni ...

Advertising

sportli26181512 : Juve, le benedette di Andrea #Pirlo - Marco_Piso_71 : @mirkonicolino In questi anni di Adanismo, una juve anni 70 o 80 ne avrebbe vinti 20 di campionati. Benedette ripar… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve benedette

Corriere dello Sport.it

All'altro Andrea ( Agnelli ) vincere sembra non bastare più: salutò Allegri dopo il quinto scudetto personale, oltretutto consecutivo, Sarri dopo il nono di fila per il club, e tra pochi giorni ......del calcio quando invece il calcio appartiene a società con fini di lucro private (dai ... che però a differenza dellabarano per mettere in campo squadre competitive. La meritocrazia ...Nonostante l'annata non certo eccezionale, nella finale di Coppa Italia di Bergamo la differenza tra i bianconeri e l'Atalanta l'ha fatta ...Un'altra occasione buttata al vento, e con una Juventus così poco brillante sarebbe stato doveroso fare certamente di più. Fra le mura del Fersini va in ...