Israele/Palestina, costruire l'interposizione di pace (Di giovedì 20 maggio 2021) In questi giorni sento la mancanza di persone, care anche al manifesto, con le quali in periodi come questi avremmo condiviso sentimenti di rabbia e di dolore, discussioni anche animate, e piazze: Giorgio Forti, Paolo Amati (co-fondatori della Rete Ebrei Contro l'Occupazione), Daniel Amit (compagno israeliano sostenitore del movimento dei refusenik) e l'artista e attivista Ronit Dovrat. So che su una cosa saremmo stati d'accordo: i danni a ogni possibile prospettiva di soluzione pacifica causati da questa «operazione» con la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

