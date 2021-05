Il grande jazz riaccende il Teatro Romano | quattro eventi tra giugno e luglio

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Iltorna ad essere protagonista meritato di grandi rassegne musicali e, questa volta, tocca al. Da venerdì 18, infatti, in totale sicurezza e in completo rispetto delle norme anti Covid-19, le note di Sergio Cammariere daranno il via alla kermesse ‘Sannio Music Fest #21’. Già attiva, sui circuiti www.go2.it – www.ticketone.it e www.napoli.it, la prevendita dei biglietti che sta già facendo registrare un notevole interesse di pubblico desideroso di tornare a godere delle emozioni che soprattutto dal vivo i grandi spettacoli sanno dare. La terribile pandemia che ci ha colpiti, infatti, ha costretto tutti ad un cambiamento radicale delle abitudini di vita ed in particolare ha bloccato tutta una serie di attività ...

