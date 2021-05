Il governatore del Texas vieta gli aborti alla sesta settimana

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ilrepubblicano delGreg Abbott ha firmato un disegno di legge cheglidopo il rilevamento del battito cardiaco fetale,di gravidanza. La legge entrerà in vigore a settembre e arriva pochi giorni dopo l’annuncio della Corte Suprema di avere accettato di ascoltare il caso della limitazione del diritto di aborto del Mississippi, che mette in discussione direttamente i principi di Roe v. Wade, la storica sentenza del 1973 che legalizzò l’aborto in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.