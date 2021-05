Hugh Grant e Neil Gaiman accusano governo e piattaforme streaming di indebolire il servizio pubblico (Di giovedì 20 maggio 2021) Hugh Grant e Neil Gaiman sono tra i firmatari di una lettera aperta che denuncia l'indebolimento delle emittenti di servizio pubblico da parte di streamer e governo inglese. Lo scrittore Neil Gaiman, l'attore Hugh Grant e lo storico e presentatore David Olusoga sono tra le 120 personalità britanniche che hanno firmato una lettera aperta in cui denunciano l'indebolimento delle emittenti di servizio pubblico causato da piattaforme streaming e governo. La lettera, firmata dal gruppo British Broadcasting Challenge, presieduto dall'ex funzionario creativo della BBC Pat Younge, afferma che servizi come BBC, ITV, Channel 4 e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021)sono tra i firmatari di una lettera aperta che denuncia l'indebolimento delle emittenti dida parte di streamer einglese. Lo scrittore, l'attoree lo storico e presentatore David Olusoga sono tra le 120 personalità britanniche che hanno firmato una lettera aperta in cui denunciano l'indebolimento delle emittenti dicausato da. La lettera, firmata dal gruppo British Broadcasting Challenge, presieduto dall'ex funzionario creativo della BBC Pat Younge, afferma che servizi come BBC, ITV, Channel 4 e ...

