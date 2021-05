“Ho pensato al peggio”. Grande spavento per Sophie Codegoni di UeD: “Per me è stato un trauma” (Di giovedì 20 maggio 2021) Tantissima paura per Sophie Codegoni, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. La giovane, finita in un mare di polemiche nelle scorse settimane per la sua brevissima storia d’amore con Matteo Ranieri, ha raccontato ai suoi follower di Instagram un episodio molto brutto che avrebbe potuto avere anche conseguenze devastanti. Ha voluto sfogarsi con i suoi fan per riferire tutti i dettagli di una disavventura, che le ha arrecato indubbiamente un grosso spavento, mai provato prima d’ora. Alcuni giorni fa si era tornato a parlare di lei per una presunta relazione sentimentale con un altro ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, Gianluca De Matteis. Quest’ultimo aveva affermato: “Abbiamo un rapporto stupendo, ci sentiamo spesso, infatti è venuta a Roma e ci siamo visti. Siamo amici, se la vedo come una ragazza per me? Non ci siamo mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Tantissima paura per, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. La giovane, finita in un mare di polemiche nelle scorse settimane per la sua brevissima storia d’amore con Matteo Ranieri, ha raccontato ai suoi follower di Instagram un episodio molto brutto che avrebbe potuto avere anche conseguenze devastanti. Ha voluto sfogarsi con i suoi fan per riferire tutti i dettagli di una disavventura, che le ha arrecato indubbiamente un grosso, mai provato prima d’ora. Alcuni giorni fa si era tornato a parlare di lei per una presunta relazione sentimentale con un altro ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, Gianluca De Matteis. Quest’ultimo aveva affermato: “Abbiamo un rapporto stupendo, ci sentiamo spesso, infatti è venuta a Roma e ci siamo visti. Siamo amici, se la vedo come una ragazza per me? Non ci siamo mai ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, grande spavento per Sophie Codegoni: “Ho pensato al peggio” - xpottersmagic : Ho pensato il peggio - Iltoscano5 : @Il_Nerdastro @ambrata_s Anch'io ho pensato come te... Ma ho subito temuto il peggio... La perdita in oriente viene… - benzoatodisodio : vabbo oggi dico ovvietà peggio di quelli che “2021 e l'omofobia esiste ancora” (se non altro mi unisco al coro di q… - _Tanc7even_ : RT @tiziaacasoo: @Aka7evenreal a nome di tutto il fandom, ti vorrei dire che ci scusiamo per aver pensato subito al peggio, e per non aver… -