Hamas accetta il cessate il fuoco con Israele. Ma... (Di giovedì 20 maggio 2021) Il conflitto israelo - palestinese potrebbe terminare nelle prossime ore, mettendo così fine a più di dieci giorni di lanci di razzi e bombe da entrambi le parti. Infatti Hamas avrebbe accettato un ...

