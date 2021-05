Green pass per viaggi, matrimoni e vacanze: tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 20 maggio 2021) Il “Green pass“, o “Certificazione verde“, introdotto dal decreto del 18 maggio, è un documento che permetterà di viaggiare, partecipare a nozze, concerti o feste in discoteca. Il documento, valido 9 mesi, attesterà infatti l’avvenuta vaccinazione contro il Coronavirus oppure l’esito negativo al tampone nelle 48 ore precedenti. A farne menzione è l’articolo 9 del decreto legge numero 52 sulle “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali“, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 aprile. Il documento anticipa quello che a metà giugno dovrebbe arrivare direttamente all’Ue, ovvero il “Digital Green certificate“, che permetterà di spostarsi liberamente in Europa. La certificazione made in Italy consentirà anche lo spostamento tra regioni eventualmente entrate nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Il ““, o “Certificazione verde“, introdotto dal decreto del 18 maggio, è un documento che permetterà diare, partecipare a nozze, concerti o feste in discoteca. Il documento, valido 9 mesi, attesterà infatti l’avvenuta vaccinazione contro il Coronavirus oppure l’esito negativo al tampone nelle 48 ore precedenti. A farne menzione è l’articolo 9 del decreto legge numero 52 sulle “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali“, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 aprile. Il documento anticipache a metà giugno dovrebbe arrivare direttamente all’Ue, ovvero il “Digitalcertificate“, che permetterà di spostarsi liberamente in Europa. La certificazione made in Italy consentirà anche lo spostamento tra regioni eventualmente entrate nelle ...

GiovanniToti : L’obbligo di green pass per i matrimoni è incomprensibile! Le linee guida per garantire lo svolgimento dei matrimon… - MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - Agenzia_Ansa : Green pass valido per 9 mesi. La durata della 'certificazione verde covid-19' a partire dal completamento del ciclo… - BarbaraRaval : RT @LucianoBarraCar: 1. Una restrizione molto invasiva (il green pass), basata sulla presunzione legale assoluta di un gravissimo pericolo… - NastassiaFi : RT @LucianoBarraCar: 1. Una restrizione molto invasiva (il green pass), basata sulla presunzione legale assoluta di un gravissimo pericolo… -