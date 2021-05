(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “L’indifferenza rispetto alle diseguaglianze è colpevole quanto il razzismo. E le diseguaglianze alimentano le peggiori pulsioni identitarie. Noi siamo un grande partito popolare di sinistra e sentiamo ogni giorno il dovere di sbloccare l’ascensore sociale portando gli ultimi sul tavolo del governo. Dai municipi al governo nazionale. Ladel segretariocrea una dote per i 18enni da far finanziare all’1% della popolazione più ricca del Paese”. Così Francesco, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo alla presentazione su Zoom del libro di Filomeno Lopes, “Non amo i razzisti dinti” organizzato dal Think Tank Africa-Italia moderato da Cleophas Adrien Dioma, presidente dell’Associazione Le Reseau. L'articolo proviene da ...

Advertising

TV7Benevento : Fisco: Boccia, 'da Letta proposta sacrosanta, Pd si batte per sue idee e valori'... - Agenparl : Com.stampa - FISCO: #Boccia, DA LETTA PROPOSTA CONTRO L’INDIFFERENZA VERSO I GIOVANI. SBLOCCARE ASCENSORE SOCIALE -… - Agenparl : Com.stampa - GOVERNO: #Boccia A SALVINI, RIFORME SERVONO ALL'ITALIA, NON SIANO OSTAGGIO LEGA. BENE PRESSING LETTA S… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Boccia

La Sicilia

Mazzoli, allora consulente del Ministro. Tale proposta fu poi approvata per i non titolari ... Gabriele Sepio (Giurista, esperto di economia,e Terzo Settore). Queste le proposte che ho ...... dicono per liberare il posto, candida Draghi al Colle ei due principali interventi di ammodernamento e semplificazione che ci chiede l'Europa per darci i fondi, la giustizia e il, "...Condividi questo articolo:Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “L’indifferenza rispetto alle diseguaglianze è colpevole quanto il razzismo. E le diseguaglianze alimentano le peggiori pulsioni identitarie. Noi ...ROMA — Non si placano le tensioni dentro la maggioranza che sostiene Mario Draghi. Seppur a distanza si scontrano Matteo Salvini ed Enrico Letta, segno che emerge sempre più l’eterogeneità della coali ...