Ergastolo al barelliere che uccideva i pazienti per fare soldi insieme ai clan mafiosi (Di giovedì 20 maggio 2021) La Corte d’Assise del Tribunale di Catania ha condannato in primo grado all’Ergastolo Davide Garofalo, 46 anni, il barelliere accusato di aver ucciso almeno tre persone a bordo dell’ambulanza sulla quale lavorava. La sentenza è stata emanata oggi, giovedì 20 maggio 2021. Garofalo era accusato di omicidio aggravato ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. La Procura aveva chiesto per lui la condanna a 30 anni. Il verdetto dei giudici è stato ancora più pesante. Il barelliere – non ha mai ammesso sue responsabilità nelle morti che gli vengono contestate – venne arrestato alla fine del 2017, dopo alcuni servizi televisivi sulle reti Mediaset e gli sviluppi dell’indagine, denominata “l’ambulanza della morte”. I fatti risalgono al periodo che va tra il 2014 e il 2016. Garofalo è stato condannato per aver ucciso almeno tre ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) La Corte d’Assise del Tribunale di Catania ha condannato in primo grado all’Davide Garofalo, 46 anni, ilaccusato di aver ucciso almeno tre persone a bordo dell’ambulanza sulla quale lavorava. La sentenza è stata emanata oggi, giovedì 20 maggio 2021. Garofalo era accusato di omicidio aggravato ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. La Procura aveva chiesto per lui la condanna a 30 anni. Il verdetto dei giudici è stato ancora più pesante. Il– non ha mai ammesso sue responsabilità nelle morti che gli vengono contestate – venne arrestato alla fine del 2017, dopo alcuni servizi televisivi sulle reti Mediaset e gli sviluppi dell’indagine, denominata “l’ambulanza della morte”. I fatti risalgono al periodo che va tra il 2014 e il 2016. Garofalo è stato condannato per aver ucciso almeno tre ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Ambulanza della morte', ergastolo per il barelliere Sentenza a Catania, iniettava aria in vena a pazienti gravi… - Agenzia_Italia : Ergastolo al barelliere che uccideva i malati in ambulanza - luigiasero : Ergastolo a Catania per il barelliere della morte - LaVocedellIsola : Ergastolo a Catania per il barelliere della morte - askanews_ita : La storia del #barelliere della morte condannato all’ergastolo, in breve -