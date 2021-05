“É sempre mezzogiorno”: gnocchi a modo mio di zia Cri (Di giovedì 20 maggio 2021) Cosa potrà mai preparare l’infaticabile Zia Cri di giovedì? Naturalmente, gnocchi! Lo fa dopo l’intervento di una giovane italiana all’estero, in Olanda, che ha raccontato la storia di chi, troppo spesso, è costretto ad emigrare per riuscire. Ma veniamo alla ricetta degli gnocchi a modo mio. Ingredienti 1 mazzetto di basilico, 1 mazzetto di prezzemolo, 1 uovo, 1 kg patate a pasta gialla, 300 g farina 0, sale e pepe 800 g pomodori ramati, 2 spicchi d’aglio, 1 mazzetto di basilico, 300 g mozzarella, 80 g formaggio grattugiato, olio evo, sale e pepe Procedimento Prepariamo l’impasto: nel mixer, frulliamo l’uovo intero insieme ad abbondante prezzemolo e basilico fresco, fino ad ottenere una crema liscia. Schiacciamo le patate precedentemente lessate (intere e con la buccia) e le disponiamo a fontana sul piano, o in ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 20 maggio 2021) Cosa potrà mai preparare l’infaticabile Zia Cri di giovedì? Naturalmente,! Lo fa dopo l’intervento di una giovane italiana all’estero, in Olanda, che ha raccontato la storia di chi, troppo spesso, è costretto ad emigrare per riuscire. Ma veniamo alla ricetta deglimio. Ingredienti 1 mazzetto di basilico, 1 mazzetto di prezzemolo, 1 uovo, 1 kg patate a pasta gialla, 300 g farina 0, sale e pepe 800 g pori ramati, 2 spicchi d’aglio, 1 mazzetto di basilico, 300 g mozzarella, 80 g formaggio grattugiato, olio evo, sale e pepe Procedimento Prepariamo l’impasto: nel mixer, frulliamo l’uovo intero insieme ad abbondante prezzemolo e basilico fresco, fino ad ottenere una crema liscia. Schiacciamo le patate precedentemente lessate (intere e con la buccia) e le disponiamo a fontana sul piano, o in ...

