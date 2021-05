È morto Kentaro Miura | addio all’autore del manga Berserk

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 20 maggio 2021) Si è spentoche nel mondo ha venduto più di 50 milioni di copie del. La morte annunciata oggi risale al 6 maggio(foto Facebook)L’annuncio è stato dato dalla rivista Young Animal: a soli 54 anni èl’autore giapponese. La causa sarebbe una dissezione aortica acuta e il decesso non risalirebbe alle ultime ore bensì lo scorso 6 maggio., che ha come protagonista Guts, un guerriero solitario, è stato pubblicato la prima volta 32 anni fa nel 1989 sulla rivista che oggi ha dato la notizie ed espresso gratitudine. È un fantasy oscuro ambientato in un medioevo parallelo dove il protagonista combatte per vendicare il suo maestro ...