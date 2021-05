Dl sostegni bis | Aiget | “Bene riduzione oneri fissi sui costi bollette”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 20 maggio 2021) “In tempi di crisi economica come questa dovuta alla pandemia, il segnale che arriva dal Governo, in materia dideiche gravano sulleenergetiche”, è visto “positivamente” da, Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader. Secondo l’Associazione, il provvedimento “può rappresentare una boccata di ossigeno per i consumatori e soprattutto per far ripartire le attività delle pmi, i cuiin bolletta sono gravati anche danon riconducibili al consumo effettivo di energia. Rilancio dell’economia, ma non solo dato che ladelle voci improprie con conseguente giusto mix tra quanto consumato e bolletta, può essere un volano anche per un maggiore efficientamento dei ...