Devozione al Santissimo Sacramento | Preghiera del mattino del 20 maggio 2021

(Di giovedì 20 maggio 2021) Giovedì giorno dellaal. Ecco ladelda recitare oggi 20per offrire al Signore la nostra giornata. Chiediamo l’intercessione di Gesùper questo nuovo giorno affinché possiamo viverlo in grazia. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore, Ti ringrazio per il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

AgrigentoNotizie

Per diffondere laalNome di Gesù aveva addirittura disegnato il simbolo contenente le tre lettere JHS (o anche IHS), un cristogramma attestato già dal III secolo. Grazie al ...... su cui svetta il campanile, con pianta quadrata con un orologio, della Chiesa del... In onore di questo miracolo e per lasempre crescente verso questa figura religiosa, fu ...Il santo del giorno del 20 maggio 2021 è San Bernardino da Siena: ecco la sua vita e gli altri santi che vengono ricordati oggi.San Bernardino da Siena, al secolo Bernardino degli Albizzeschi, è stato un religioso e teologo italiano, appartenente all'Ordine dei Frati.