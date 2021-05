Corini | “Abbiamo dato tutto Mancosu? Quel rigore lo farei ritirare a lui sempre”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il tecnico del Lecce, Eugenio, ha parlato a Dazn dell’eliminazione dai playoff, dopo l’1-1 con il Venezia e ildecisivo fallito da. Queste le sue parole: “Marco era giustamente deluso e l’ho abbracciato forte dicendogli che se dovessi scegliere un giocatore sceglierei lui. Si è dimostrato un uomo dai valori straordinari, sapetelo che ha vissuto perché l’ha voluta raccontare lui. L’amore che ha per il calcio gli ha permesso di recuperare, mettersi a disposizione dei suoi compagni, della società e di calciare ildecisivo questa sera. Scegliere mille volte ancora lui per calciare questoperché con questi giocatori un allenatore non si sente mai solo. C’è una persona, un amore verso il calcio e questa società in lui che gli ha permesso di superare ...

Non nasconde la delusione Eugenio, tecnico del Lecce, dopo l'eliminazione in semifinale ... ' Nell'ultimo periodo tante cose non sono andate per il verso giusto, credo chepagato a caro ......suo carattere non è facile da gestire ma fare a meno del suo calcio è stato un errore che...5,5: col gol su rigore di Mancosu avremmo vinto? Quasi certamente. Anche oggi, però, il ...Nel ritorno della prima semifinale di playoff il Lecce pareggia in casa e in virtù della sconfitta all'andata lascia che sia la squadra della laguna a contendersi la A contro una tra Monza e Cittadell ...La lunga intervista concessa ai microfoni di DAZN di Eugenio Corini dopo l’eliminazione dalla finale playoff per mano del Venezia CAMBIO PSICOLOGICO. “Cosa.