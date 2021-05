Con il Covid abbiamo ripulito l' aria e salvato la vita a 30 mila persone

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 maggio 2021) Le restrizioni imposte dall'epidemia del-19 hanno prodotto una riduzione drastica e limitata nel tempo delle emissioni di origine antropica. In questo senso si è trattato del primo esperimento planetario sugli effetti della qualità dell'. Quali sono stati i suoi risultati? Finora non esisteva una risposta comprensiva dell'intero pianeta perché tutti gli studi si erano concentrati su singole regioni e su particolari aspetti, come le polveri sottili. Ma adesso uno studio del Massachusetts Institute of Technology (Mit) e della Seoul National University ha usato osservazioni da satellite e misure sul terreno in 36 nazioni di Europa, Nord America ed Est Asia quantificando le conseguenze della riduzione dell'inquinamento. Tra i risultati più importanti, pubblicati su Science Advances, la stima secondo la quale le riduzioni globali di biossido di ...