Chi è Aldo Cazzullo? Età, carriera e vita privata del giornalista e scrittore (Di giovedì 20 maggio 2021) Ecco chi è Aldo Cazzullo – età – carriera e vita privata del noto giornalista e scrittore Aldo Cazzullo è un noto giornalista e scrittore che vanta una lunga e stimata carriera. Negli anni ha intervistato molti personaggi famosi e politici. Il giornalista è nato il 17 settembre 1966 ad Alba, sin da giovane manifestò la sua grande passione per il giornalismo e la scrittura. All’età di 17 anni iniziò a lavorare al giornale Il Tanaro, nel 1988 iniziò invece a collaborare con La Stampa come praticante. Aldo Cazzullo si trasferì a Roma nel 1998, cinque anni dopo iniziò a lavorare per Il Corriere della Sera nel ruolo di inviato ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 20 maggio 2021) Ecco chi è– età –del notoè un notoche vanta una lunga e stimata. Negli anni ha intervistato molti personaggi famosi e politici. Ilè nato il 17 settembre 1966 ad Alba, sin da giovane manifestò la sua grande passione per il giornalismo e la scrittura. All’età di 17 anni iniziò a lavorare al giornale Il Tanaro, nel 1988 iniziò invece a collaborare con La Stampa come praticante.si trasferì a Roma nel 1998, cinque anni dopo iniziò a lavorare per Il Corriere della Sera nel ruolo di inviato ...

aldo_rovi : RT @viminicz: @graziano_delrio Peccato, egregio signore, che per farlo ha tentato di speronare chi, purtroppo per rispetto della sua posizi… - aldo_rovi : RT @SecondoPaulo: @graziano_delrio Se così fosse sarebbe potuta andare direttamente in Germania, chi glielo ha detto di attendere 17 giorni… - aldo_rovi : RT @MariaCornetto: @graziano_delrio Dipende da chi applica la 'legge'.... le sembra legale speronare una motovedetta della Guardia di Finan… - Gio_Iris : @AldoSciara @EnricoLetta @vonderleyen ok Aldo mi scuso sei troppo intelligente per me. non sono alla tua altezza. m… - Gio_Iris : @AldoSciara @EnricoLetta @vonderleyen ok Aldo ho capito che ti ho ferito nell'orgoglio ma io mi riferivo al fatto c… -