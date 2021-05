Avellino | la carica del palermitano D’Angelo dopo il sorteggio | “Pronti”

(Di giovedì 20 maggio 2021) L'scalda i motori in vista del doppio confronto contro il Palermo. E' stato effettuato questa mattina, presso la sede di Firenze della Lega Pro, ildel primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.che ha accoppiato il Palermo di Giacomo Filippi e l'di Piero Braglia: chiamati ad affrontarsi domenica 23 maggio alle 17:30 per la gara di andata, e mercoledì 26 maggio, per la gara di ritorno. Un doppio confronto, a pochi giorni dal quale, il centrocampistadel club biancoverde Sonny D'Angelo ha suonato ladichiarando se stesso e i compagni "".

