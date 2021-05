Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 19 maggio 2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale mercoledì 19 maggio si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. Dopo gli animi accessi delle puntate precedenti, anche oggi le discussioni non sembrano arrestarsi in studio. Protagonisti saranno Gemma, Nicola e Armando. Nicola, ex corteggiatore di Gemma, commenterà la sfilata della dama e sembrerebbe non aver apprezzato l’outfit della dama. A ”soccorrerla” arriverà Armando che, dopo aver litigato ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 maggio 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “” su Canale19si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. Dopo gli animi accessi delle puntate precedenti, anche oggi le discussioni non sembrano arrestarsi in studio. Protagonisti saranno Gemma, Nicola e Armando. Nicola, ex corteggiatore di Gemma, commenterà la sfilata della dama e sembrerebbe non aver apprezzato l’outfit della dama. A ”soccorrerla” arriverà Armando che, dopo aver litigato ...

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - yo_soy_Martin83 : @tooclosetostxrs Dove cazzo siamo? Alla sfilata degli over di uomini e donne... Mha - sIimshadyke : RT @FURIOUSLATINAit: una woc e vi permettete di dire che noi lecchiamo il culo agli uomini poc o che siamo performative e misogine. Non ave… -