Un documento del ministero incrocia i dati e disegna lo scenario plausibile di inizio estate (Di mercoledì 19 maggio 2021) Italia tutta zona bianca entro la fine di giugno: la previsione somma il 40% di immunizzazioni ottenute con i cittadini che hanno già contratto covid Italia tutta zona bianca entro la fine di giugno: la previsione dei tecnici su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 19 maggio 2021) Italia tutta zona bianca entro la fine di giugno: la previsione somma il 40% di immunizzazioni ottenute con i cittadini che hanno già contratto covid Italia tutta zona bianca entro la fine di giugno: la previsione dei tecnici su Notizie.it.

Advertising

Adm3456rrr : RT @Mirith_: In Senato stanno ancora discutendo sul Ddl Zan e c'è già chi invia circolare con linee guida gender per le scuole? Fortunatame… - respectjungle : RT @Mirith_: In Senato stanno ancora discutendo sul Ddl Zan e c'è già chi invia circolare con linee guida gender per le scuole? Fortunatame… - antbar12 : RT @Mirith_: In Senato stanno ancora discutendo sul Ddl Zan e c'è già chi invia circolare con linee guida gender per le scuole? Fortunatame… - vitalbaa : @SimoneCosimi @carlopiana Il nuovo d.l. parla di emissione del documento dopo la prima dose; il vecchio d.l. parla… - vitalbaa : @carlopiana @SimoneCosimi Parli di emissione o di efficacia del documento? L’efficacia del documento in termini di… -