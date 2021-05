Tregua più vicina tra Israele e Hamas. La risoluzione della Francia all'esame Onu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il documento francese punta ad un cessate il fuoco, in coordinamento con Egitto e Giordania. La Cina si è detta pronta ad appoggiarlo. Ma anche ieri altra giornata di razzi, raid e uno sciopero ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il documento francese punta ad un cessate il fuoco, in coordinamento con Egitto e Giordania. La Cina si è detta pronta ad appoggiarlo. Ma anche ieri altra giornata di razzi, raid e uno sciopero ...

Advertising

drya_fly : Portami dove non c'è più frastuono , dove esiste la calma e un po' di tregua . - infoitinterno : Scioperi e scontri, la Cisgiordania sfida Israele Gaza piegata dai raid ma la tregua è più vicina - viniciotro : RT @5e5curioso1965: 'Senza piacere non vi è vita; la lotta per il piacere è lotta per la vita' (Nietzsche). Con te #miRifugio nella più lu… - LaSarfatti : RT @5e5curioso1965: 'Senza piacere non vi è vita; la lotta per il piacere è lotta per la vita' (Nietzsche). Con te #miRifugio nella più lu… - LaStampa : Scioperi e scontri, la Cisgiordania sfida Israele Gaza piegata dai raid ma la tregua è più vicina -

Ultime Notizie dalla rete : Tregua più Protesta araba anche in Israele, sì di Hamas alla tregua egiziana ...di bombardamenti ancora più intensi e allargati. Gli uomini dei servizi egiziani sono tornati a Tel Aviv per cercare di mediare un cessate il fuoco e avrebbero ottenuto il sì di Hamas per una tregua ...

Tregua più vicina tra Israele e Hamas. La risoluzione della Francia all'esame Onu Il documento francese punta ad un cessate il fuoco, in coordinamento con Egitto e Giordania. La Cina si è detta pronta ad appoggiarlo. Ma anche ieri altra giornata di razzi, raid e uno sciopero ...

Tregua più vicina tra Israele e Hamas. La risoluzione della Francia all'esame Onu TG La7 ...di bombardamenti ancoraintensi e allargati. Gli uomini dei servizi egiziani sono tornati a Tel Aviv per cercare di mediare un cessate il fuoco e avrebbero ottenuto il sì di Hamas per una...Il documento francese punta ad un cessate il fuoco, in coordinamento con Egitto e Giordania. La Cina si è detta pronta ad appoggiarlo. Ma anche ieri altra giornata di razzi, raid e uno sciopero ...