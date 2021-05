Siete la tv di Berlusconi | attenti a quello che dite La piddina Cirinnà sfregia Vecchi | lui la massacra | volano gli stracci

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Scintille a Mattino 5 tra il conduttore Francescoe Monica. Tutto è partito da un servizio mandato in onda su Canale 5 riguardante l'aumento dei poveri a causa della pandemia di coronavirus: i telespettatori hanno avuto modo di vedere le file sempre più lunghe alla Caritas, con troppi italiani bisognosi di procurarsi del cibo.si è subito spesa in difesa del governo presieduto da Mario Monti, ma il giornalista le ha fatto notare che ci sono stati dei ritardi evidenti negli aiuti alla popolazione. A quel punto la senatrice ha fatto un'affermazione che ha mandato su tutte le furie: “Attenzione, perché voila televisione di un editore con un partito politico. Attenzione a dire che si è perso tempo perchédentro al governo, non solo la ...