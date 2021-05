Perché Israele danneggia la pace e gli stessi ebrei

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La domanda ègli israeliani agiscono in piena impunità e con il sostegno americano e europeo? Le risposte sono due. La prima riguarda il ripudio del passato. L’israeliano si vergogna dello stato di minorità in cui per secoli sono vissuti i suoi antenati, dai ghetti ai progrom, sino al loro comportamento come vittime nei campi di sterminio nazista. Salva appena la rivolta del ghetto di Varsavia ma si chiedealtrove non si sono ribellati,tanta passività. Profondo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

valigiablu : Conflitto Israele-Palestina: perché questa volta è diverso. Ed è peggio - tpellizzari : Perché quello che sta succedendo in Israele e Palestina è diverso rispetto al passato: @dafrattini @guidoolimpio… - ninazilli : Non importa da quale parte si stia, importa solo il risultato. 70 anni di guerra, quanto odio fa? ?? #pace #peace tr… - A_Mengsk : @DAVIDPARENZO @rubio_chef Immagino se l'ONU avesse detto che lo stato di Israele dovevano essere le regioni Lombard… - riccardo_ric : RT @GeneraleCujkov: L'ambasciatore di Israele fa pressioni sull'Università di Gent perchè alcuni professori hanno osato firmare una dichiar… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Israele

Il Post

Guardiamo quello che sta accadendo in altri Paesi, in. Guardiamo a Stoccolma a Londra... ... " Fortuna che abbiamo Draghi e Figliuolo ,se fossimo rimasti ancora nella mani di Conte e ...Perquello che è stato più brutto come periodo in realtà è stato il più belloha permesso di capire alcune cose: ad esempio, che pregare si può fare ovunque, non per forza nel tempio'. ...