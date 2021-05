Oro: ancora sui massimi da 3 mesi a 1.873 dollari l'oncia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Restano sui massimi da tre mesi le quotazioni dell'oro sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata guadagna un altro 0,2% e passa di mano a 1.873 dollari l'oncia. . 19 maggio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Restano suida trele quotazioni dell'oro sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata guadagna un altro 0,2% e passa di mano a 1.873l'. . 19 maggio 2021

