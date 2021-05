Omofobia: Faraone a capigruppo, 'tavolo politico per ok ddl Zan in tempi certi' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - “In questi giorni in cui il nostro Paese sta cercando di uscire dalla crisi pandemica, grazie al lavoro prezioso e condiviso di Governo, Parlamento ed istituzioni, le cronache ed il dibattito politico sono concentrati nello scontro frontale sul ddl Zan. Ci sono diverse posizioni su cui è necessario provare a fare sintesi invece che procedere con la dannosa dinamica del derby che non porta da nessuna parte”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone in una lettera indirizzata a tutti i capigruppo per chiedere un tavolo politico sul ddl Zan. “Solo affrontando nel merito i temi posti dal ddl Zan si potrà comprendere chi fa sul serio e chi gioca a far saltare tutto. Una legge contro le discriminazioni omotransfobiche è indispensabile, colma oggettivamente un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - “In questi giorni in cui il nostro Paese sta cercando di uscire dalla crisi pandemica, grazie al lavoro prezioso e condiviso di Governo, Parlamento ed istituzioni, le cronache ed il dibattitosono concentrati nello scontro frontale sul ddl Zan. Ci sono diverse posizioni su cui è necessario provare a fare sintesi invece che procedere con la dannosa dinamica del derby che non porta da nessuna parte”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davidein una lettera indirizzata a tutti iper chiedere unsul ddl Zan. “Solo affrontando nel merito i temi posti dal ddl Zan si potrà comprendere chi fa sul serio e chi gioca a far saltare tutto. Una legge contro le discriminazioni omotransfobiche è indispensabile, colma oggettivamente un ...

