L’assurda richiesta del candidato sindaco del Pd: “Senza fondi da Draghi non scendo in campo a Napoli” (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ex ministro dell’Università ed ex rettore della ‘Federico II’ di Napoli Gaetano Manfredi non sarà il candidato a sindaco di Napoli per il “campo largo” che comprende Partito democratico, Movimento 5 Stelle e altre forze di centrosinistra. Almeno per il momento, visto che Manfredi, a quanto apprende l’Adnkronos, avrebbe declinato definitivamente l’invito a candidarsi per non aver ricevuto – come raccontano anche i giornali di oggi – adeguate garanzie dal governo sui fondi per risollevare la città ed evitarle il dissesto. Già nei giorni scorsi l’ex rettore aveva manifestato le sue perplessità a rivestire, in caso di vittoria alle prossime amministrative, un impegno che sarebbe reso particolarmente complicato soprattutto alla luce delle condizioni di cassa del Comune di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ex ministro dell’Università ed ex rettore della ‘Federico II’ diGaetano Manfredi non sarà ildiper il “largo” che comprende Partito democratico, Movimento 5 Stelle e altre forze di centrosinistra. Almeno per il momento, visto che Manfredi, a quanto apprende l’Adnkronos, avrebbe declinato definitivamente l’invito a candidarsi per non aver ricevuto – come raccontano anche i giornali di oggi – adeguate garanzie dal governo suiper risollevare la città ed evitarle il dissesto. Già nei giorni scorsi l’ex rettore aveva manifestato le sue perplessità a rivestire, in caso di vittoria alle prossime amministrative, un impegno che sarebbe reso particolarmente complicato soprattutto alla luce delle condizioni di cassa del Comune di ...

