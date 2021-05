L'altra crisi dei migranti a Ceuta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Come risolvere un conflitto politico con un paese dell'Unione europea? Semplice: basta aprire il rubinetto dei migranti. Da lunedì mattina, migliaia di migranti sono stati in grado di attraversare la frontiera di Ceuta tra il Marocco e la Spagna. Contrariamente a quanto avviene normalmente, le forze dell'ordine marocchine sono rimaste a guardare. Nella sola giornata di lunedì le autorità spagnole hanno registrato più di 5 mila ingressi illegali a Ceuta, una delle due enclave della Spagna nel Nord Africa con Melilla. Ieri altre centinaia di migranti hanno aggirato la barriera terrestre arrivando a nuoto a Ceuta. Una lunga carovana di migranti si è incamminata da località fino a 100 chilometri di distanza. Il governo di Madrid ha annunciato l'invio di rinforzi della ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Come risolvere un conflitto politico con un paese dell'Unione europea? Semplice: basta aprire il rubinetto dei. Da lunedì mattina, migliaia disono stati in grado di attraversare la frontiera ditra il Marocco e la Spagna. Contrariamente a quanto avviene normalmente, le forze dell'ordine marocchine sono rimaste a guardare. Nella sola giornata di lunedì le autorità spagnole hanno registrato più di 5 mila ingressi illegali a, una delle due enclave della Spagna nel Nord Africa con Melilla. Ieri altre centinaia dihanno aggirato la barriera terrestre arrivando a nuoto a. Una lunga carovana disi è incamminata da località fino a 100 chilometri di distanza. Il governo di Madrid ha annunciato l'invio di rinforzi della ...

Advertising

GabrieleMarroni : La metà é già stata respinta e poi pensano a rispedire l'altra metà! Non ci fanno affari come i nostri ministri e p… - arvcticdragons : Se mi fermo un attimo a pensare a quello che vivono quotidianamente i palestinesi mi viene una crisi potente quindi… - GiuseppeLupo8 : RT @rubbettinobooks: Giuseppe Lupo (@unicatt): 'Il #Mediterraneo è tutt’altra geografia rispetto al #Meridione. È un contenitore di identit… - IgSupporter : Per fortuna i sintomi non erano forti, ma comunque mi sono ritrovata a dover stare in 3 in una sola parte della cas… - 100sturzo : RT @rubbettinobooks: Giuseppe Lupo (@unicatt): 'Il #Mediterraneo è tutt’altra geografia rispetto al #Meridione. È un contenitore di identit… -