La delusione dell’anno: Arthur Melo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa ci aspettavamo da Arthur? Se c’è delusione, necessariamente, deve esserci stata prima aspettativa. Ci aspettavamo forse 8-10 gol? Oppure che all’improvviso diventasse un centrocampista rifinitore? Più passaggi chiave che allacciate di scarpe. O magari che rivaleggiasse con de Paul e gli altri centrocampisti-trattori nei metri guadagnati palla al piede ogni domenica? È difficile ricostruire cosa ci aspettavamo tutti da Arthur, visto il tipo di giocatore che è, uno da 80 passaggi a partita col 96% di precisione. Eppure ci aspettavamo qualcosa e questo qualcosa non è arrivato. Diamogliene atto: non è stato fortunato, fin dal principio. Il costo del cartellino, per esempio, 72 milioni di euro più altri 10 di bonus che ne fanno il quarto giocatore più pagato nella storia della Juventus, è un po’ ingannevole. Era il 29 giugno e ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa ci aspettavamo da? Se c’è, necessariamente, deve esserci stata prima aspettativa. Ci aspettavamo forse 8-10 gol? Oppure che all’improvviso diventasse un centrocampista rifinitore? Più passaggi chiave che allacciate di scarpe. O magari che rivaleggiasse con de Paul e gli altri centrocampisti-trattori nei metri guadagnati palla al piede ogni domenica? È difficile ricostruire cosa ci aspettavamo tutti da, visto il tipo di giocatore che è, uno da 80 passaggi a partita col 96% di precisione. Eppure ci aspettavamo qualcosa e questo qualcosa non è arrivato. Diamogliene atto: non è stato fortunato, fin dal principio. Il costo del cartellino, per esempio, 72 milioni di euro più altri 10 di bonus che ne fanno il quarto giocatore più pagato nella storia della Juventus, è un po’ ingannevole. Era il 29 giugno e ...

NandoPiscopo1 : @Pirichello @The__Musti Per me se proprio dobbiamo scegliere 'giocatore delusione dell'anno' assolutamente leao - BoniElisa1 : @borghi_claudio Che totale delusione! In Cabina di regia c'è anche Giorgetti ma pare che Draghi sia molto più dispo… - FABRIZIOLAVELLI : RT @Alenize82: Capisco la delusione dei tifosi milanisti (come di altre tifoserie in altri momento dell'anno), ma questa stagione in cui il… - Alenize82 : Capisco la delusione dei tifosi milanisti (come di altre tifoserie in altri momento dell'anno), ma questa stagione… - federedblack85 : @PVercellone Dott. Vercellone l’allenatore dell’AC MILAN non può parlare al mondo dicendo che se non andiamo in CL… -

Ultime Notizie dalla rete : delusione dell’anno La delusione dell'anno: Arthur Melo L'Ultimo Uomo