Google Pay ottiene il supporto a ING Italia, guida inserimento carte (Di mercoledì 19 maggio 2021) Google Pay ha ottenuto anche il supporto a ING Italia, che si è finalmente aggiunto alla lista degli istituti finanziari compatibili con il sistema di pagamento digitale del colosso di Mountain View. Dopo il recente inserimento di Banco BPM e Credem, adesso è arrivato il turno di ING Italia, che consente, con Google Pay, di effettuare pagamenti con il proprio smartphone Android in maniera semplice, veloce e soprattutto sicura, con la carta di credito o di debito Mastercard, nei negozi fisici, online e all’interno delle applicazioni. Facciamo presente che Google Pay non trasferisce, né condivide in alcun modo il numero della carta nel momento in cui si effettuano pagamenti tramite POS, sui siti o nelle applicazioni. I dati di pagamento vengono protetti con vari ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021)Pay ha ottenuto anche ila ING, che si è finalmente aggiunto alla lista degli istituti finanziari compatibili con il sistema di pagamento digitale del colosso di Mountain View. Dopo il recentedi Banco BPM e Credem, adesso è arrivato il turno di ING, che consente, conPay, di effettuare pagamenti con il proprio smartphone Android in maniera semplice, veloce e soprattutto sicura, con la carta di credito o di debito Mastercard, nei negozi fisici, online e all’interno delle applicazioni. Facciamo presente chePay non trasferisce, né condivide in alcun modo il numero della carta nel momento in cui si effettuano pagamenti tramite POS, sui siti o nelle applicazioni. I dati di pagamento vengono protetti con vari ...

Advertising

TuttoAndroid : Udite, udite: Google Pay ora supporta ING in Italia #google #googlepay - cellicom : Udite, udite: Google Pay ora supporta ING in Italia - stefano_6000 : RT @androidblogit: Google Pay: arriva il supporto per le carte ING - - androidblogit : Google Pay: arriva il supporto per le carte ING - - HDblog : RT @HDblog: Google Pay, in Italia arriva il supporto alle carte ING -

Ultime Notizie dalla rete : Google Pay Gli smartwatch di Samsung lasciano Tizen e sposano Google Wear OS Inoltre, Google Pay sarà attivato in 26 nuovi Paesi, che si aggiungeranno agli 11 in cui è già disponibile. Su Wear OS arriverà 'entro la fine dell'anno' anche YouTube Music. Tweet Share WhatsApp ...

Come parlare con operatore Nexi ...Devi sapere che il servizio di assistenza clienti Nexi può essere contattato anche tramite Nexi Pay ... Noto per aver scoperto delle vulnerabilità nei siti di Google e Microsoft. Collabora con riviste di ...

Google Pay, negli USA la vecchia versione è giunta al capolinea HDblog Morgan distrutto per la morte di Battiato: “Ho il cuore spezzato, sono disperato” Morgan Battiato: Il cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan, sfoga sui social il suo dolore per la morte dell'amico e maestro Franco ...

Google I/O 2021: arriva la prima beta di Android 12 In occasione di Google I/O 2021 arriva la prima beta di Android 12, che introduce un grande cambiamento nel design del sistema operativo mobile ...

Inoltre,sarà attivato in 26 nuovi Paesi, che si aggiungeranno agli 11 in cui è già disponibile. Su Wear OS arriverà 'entro la fine dell'anno' anche YouTube Music. Tweet Share WhatsApp ......Devi sapere che il servizio di assistenza clienti Nexi può essere contattato anche tramite Nexi... Noto per aver scoperto delle vulnerabilità nei siti die Microsoft. Collabora con riviste di ...Morgan Battiato: Il cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan, sfoga sui social il suo dolore per la morte dell'amico e maestro Franco ...In occasione di Google I/O 2021 arriva la prima beta di Android 12, che introduce un grande cambiamento nel design del sistema operativo mobile ...