Gianni Sperti attacca duramente un Cavaliere a Uomini e Donne: "Fai una pressione psicologica pesante"

Gianni Sperti ha attaccato Luca Cenerelli a Uomini e Donne per il suo comportamento ambiguo nei confronti di Elisabetta Simone. Il Cavaliere ha più volte sottolineato di non provare nessun sentimento per la Dama, con cui ha portato avanti una conoscenza, poi interrotta. Nel corso dell'ultima puntata del dating show, però, Luca Cenerelli si era riavvicinato alla Dama con dei comportamenti che facevano supporre una sua gelosia nei suoi confronti. Secondo Gianni Sperti questo suo tira e molla non fa che illudere Elisabetta Simone, che così non riesce ad andare avanti.

