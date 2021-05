Federer e Serena | che ne sappiamo noi degli dei?

Advertising

Ubitennis : Federer, la terra è ... - raspa90 : RT @repubblica: Tennis, la notte nera di Federer e Serena Williams - repubblica : Tennis, la notte nera di Federer e Serena Williams - infoitsport : Tennis, la notte nera di Federer e Serena Williams - Alexi8834 : RT @LouieDi13: Federer , Serena & Lazio well done -

Ultime Notizie dalla rete : Federer Serena

RogerWilliams perdono lo stesso giorno in tornei "minori" e contro avversari anonimi. Sono entrambi del 1981, negli ultimi due decenni si sono garantiti un posto fra gli immortali non solo ...Rogerkappaò a Ginevra con lo spagnolo Pablo Andujar ,Williams battuta a Parma dalla ceca Katerina Siniakova : il tempo non fa sconti a nessuno, nemmeno ai fuoriclasse attempati . Cadono gli ...Programmazione e di carta d'identità rischiano di allontanare dal torneo a cinque cerchi due dei protagonisti più attesi. La statunitense non vuole rinunciare alla famiglia, con le restrizioni in vist ...I due ragazzi dell'81 hanno dormito male. Lui, Roger, è di agosto. Lei, Serena, è di settembre. La 'nuttata' è passata, ma è stata da incubo. E non ha sciolto i dubbi. Lui, Federer, ha perso da uno sp ...