Covid, Figliuolo: «Prenotare le vacanze in base all'appuntamento vaccinale» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vaccino Covid, Figliuolo interviene sul tema vacanze. Il governo Draghi favorevole alle riaperture in vista dell'imminente estate. La linea tuttavia del Presidente del Consiglio resta sempre quella della prudenza e del buon senso. Senza «troppi voli pindarici e fughe in avanti», ha rimarcato il commissario all'emergenza, che ritiene sia necessario programmare le ferie in attesa della somministrazione del vaccino. «È bene che chi va in vacanza si regoli in funzione dell'appuntamento», ha spiegato l'uomo di fiducia del premier. Dichiarazioni che smorzano le speranze di quelle regioni che chiedevano maggiori fiale in quanto mete turistiche. leggi anche l'articolo —> Covid in Italia: oggi 4.452 casi, 201 morti e indice di positività all'1,7%, il dato più basso da mesi

