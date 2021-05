Covid-19, sono 20 i nuovi positivi nel Sannio: nessun decesso (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – sono 20 i nuovi positivi al Covid-19 nel Sannio su 668 tamponi processati dall’Asl di Benevento. Dei nuovi positivi al coronavirus, 5 rappresentano casi sintomatici e 15 casi asintomatici. Si registra inoltre la guarigione per 77 persone. nessun decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –20 ial-19 nelsu 668 tamponi processati dall’Asl di Benevento. Deial coronavirus, 5 rappresentano casi sintomatici e 15 casi asintomatici. Si registra inoltre la guarigione per 77 persone.. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

albertoangela : #Ulisse non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rin… - Osserv_Digital : Ermanno Bertelle racconta qual è stato l'impatto del# covid sul modello @GS1italy e quali evidenze sono emerse in s… - ladyonorato : Gli Svedesi avanti al resto dell’UE anche stavolta: Covid, per la Svezia i test PCR per tracciare il virus sono ina… - laila_kleis : e anche questo mese giochiamo al 'questi sintomi sono pms o principio di covid'? - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 19/05/2021 ore 19:26 Finora sono state somministrate 28.558.255… -