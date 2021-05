Cosa sta succedendo a Ceuta (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Foto: Antonio Sempere/Getty Images)Oltre 8mila persone, di cui 1.500 minori, sono entrate dal Marocco nei territori spagnoli della città autonoma di Ceuta, situata sulla costa nordafricana di fronte alla penisola iberica. Un ingresso record, avvenuto in 36 ore e che sembra essere stato causato della tensione diplomatica in corso tra Madrid e Rabat. Il governo spagnolo ha impiegato oltre 1.400 tra soldati e agenti di polizia e, ad oggi, sono state già rimpatriate oltre 4mila persone. Migliaia di persone sono entrate a Ceuta a nuoto o su zattere di fortuna, per aggirare le alte recinzioni che separano la città dai territori del Marocco. Le truppe spagnole hanno usato gas lacrimogeni e manganelli per allontanare le persone dalle coste e impedire loro di attraversare il confine. Ceuta, come la vicina Melilla, è un’enclave (un territorio ... Leggi su wired (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Foto: Antonio Sempere/Getty Images)Oltre 8mila persone, di cui 1.500 minori, sono entrate dal Marocco nei territori spagnoli della città autonoma di, situata sulla costa nordafricana di fronte alla penisola iberica. Un ingresso record, avvenuto in 36 ore e che sembra essere stato causato della tensione diplomatica in corso tra Madrid e Rabat. Il governo spagnolo ha impiegato oltre 1.400 tra soldati e agenti di polizia e, ad oggi, sono state già rimpatriate oltre 4mila persone. Migliaia di persone sono entrate aa nuoto o su zattere di fortuna, per aggirare le alte recinzioni che separano la città dai territori del Marocco. Le truppe spagnole hanno usato gas lacrimogeni e manganelli per allontanare le persone dalle coste e impedire loro di attraversare il confine., come la vicina Melilla, è un’enclave (un territorio ...

Advertising

fattoquotidiano : 'VITALIZI AI CONDANNATI' Formigoni torna a sperare. Leggete cosa sta accadendo - rubio_chef : È inaccettabile che giornaliste e giornaliste sappiano poco e male ciò che riguarda la Palestina e la stato colonia… - disinformatico : 'La gente potrebbe giudicare chi non vuole farsi vaccinare'. Sì, esattamente come si giudica chi va al gabinetto e… - SandraM0027 : @FabrizioBarb La scuola e la formazione non c'entrano con la paura. Sono scelte politiche e si basano su dati, non… - Hopedes99 : RT @roranamkook: Ma sono l'unica che sta twittando ogni cosa con il votooo I vote #BTSARMY for #BestFanArmy at the 2021 #iHeartAwards @… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sta Olimpiadi: l'associazione dei medici di Tokyo chiede l'annullamento dei Giochi ... è la cosa più giusta da fare ', è questo l'appello lanciato in un comunicato scritto dall'associazione dei medici di Tokyo al Comitato olimpico nazionale. Il Giappone sta attraversando la quarta ...

Cosa sta succedendo a Ceuta, città spagnola in Marocco L'arrivo di migliaia di migranti dal Marocco ha fatto arrabbiare il governo spagnolo: ed è una storia con diversi ...

Israele, cosa sta succedendo fra Gerusalemme e Gaza Vanity Fair Italia Cosa sta succedendo a Ceuta, città spagnola in Marocco L'arrivo di migliaia di migranti dal Marocco ha fatto arrabbiare il governo spagnolo: ed è una storia con diversi precedenti ...

Whatsapp, arriva la modalità a scomparsa. Ecco di cosa si tratta Whatsapp sta testando l’opzione di auto-eliminazione dei messaggi come parte del più ampio aggiornamento dello scorso novembre che ha introdotto i post effimeri. A differenza di questi ultimi, che si ...

... è lapiù giusta da fare ', è questo l'appello lanciato in un comunicato scritto dall'associazione dei medici di Tokyo al Comitato olimpico nazionale. Il Giapponeattraversando la quarta ...L'arrivo di migliaia di migranti dal Marocco ha fatto arrabbiare il governo spagnolo: ed è una storia con diversi ...L'arrivo di migliaia di migranti dal Marocco ha fatto arrabbiare il governo spagnolo: ed è una storia con diversi precedenti ...Whatsapp sta testando l’opzione di auto-eliminazione dei messaggi come parte del più ampio aggiornamento dello scorso novembre che ha introdotto i post effimeri. A differenza di questi ultimi, che si ...