Caso camici, la difesa di Fontana consegna rapporti bancari: "Soldi della madre" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuovo capitolo nel Caso camici, che vede il governatore lombardo Attilio Fontana indagato per autoriciclaggio e falso in voluntary in relazione a lla fornitura da mezzo milione di euro di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuovo capitolo nel, che vede il governatore lombardo Attilioindagato per autoriciclaggio e falso in voluntary in relazione a lla fornitura da mezzo milione di euro di ...

Advertising

laregione : Caso Camici, difesa di Fontana: in Svizzera soldi della madre - Mikepub1 : RT @capo1096: @MinervaMcGrani1 @Pupi18054216 se i sanitari si ribellassero (avrebbero FORZA NOTEVOLISSIMA PER FARLO) lo Stato alla fine SI… - sano_scettico : RT @capo1096: @MinervaMcGrani1 @Pupi18054216 se i sanitari si ribellassero (avrebbero FORZA NOTEVOLISSIMA PER FARLO) lo Stato alla fine SI… - MaMaurizi9 : RT @capo1096: @MinervaMcGrani1 @Pupi18054216 se i sanitari si ribellassero (avrebbero FORZA NOTEVOLISSIMA PER FARLO) lo Stato alla fine SI… - laura_pi79 : RT @capo1096: @MinervaMcGrani1 @Pupi18054216 se i sanitari si ribellassero (avrebbero FORZA NOTEVOLISSIMA PER FARLO) lo Stato alla fine SI… -