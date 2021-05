Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone ricevono Rambo e John McClane (Di mercoledì 19 maggio 2021) Activision ha ufficialmente rivelato che l'aggiornamento Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone Stagione 3 riguarda gli eroi d'azione degli anni '80! Sia Rambo che John McClane sono sbarcati in Call of Duty, ma Activision non sta solo proponendo un paio di skin dato che ci sono altre chicche retrò in arrivo. Il trailer dell'aggiornamento stagionale 80s Action Heroes, visibile più in basso, svela le novità per Cold War e Warzone. Rambo è disponibile tramite il pacchetto "Rambo" in Black Ops Cold War e Warzone Store da oggi 19 maggio al 18 giugno. Questo pacchetto include l'operatore leggendario; ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Activision ha ufficialmente rivelato che l'aggiornamentoofOpsWar eStagione 3 riguarda gli eroi d'azione degli anni '80! Siachesono sbarcati inof, ma Activision non sta solo proponendo un paio di skin dato che ci sono altre chicche retrò in arrivo. Il trailer dell'aggiornamento stagionale 80s Action Heroes, visibile più in basso, svela le novità perWar eè disponibile tramite il pacchetto "" inOpsWar eStore da oggi 19 maggio al 18 giugno. Questo pacchetto include l'operatore leggendario; ...

Advertising

mistica22_ : Carreguei geral no Call of Duty ?? - zazoomblog : Rambo e John McClane fanno il loro debutto in Call of Duty - insidetgame : Rambo e John McClane fanno il loro debutto in Call of Duty - GameStopItalia : Capo pattuglia chiama Corvo. Rispondi Corvo! #CallOfDutyWarzone - coditalianews : Il nuovo aggiornamento di Call of Duty #BlackOpsColdWar é ora disponibile per tutti! ?? I contenuti saranno attivi… -