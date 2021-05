Atalanta Juventus streaming | dove vedere la finale | no Rojadirecta

(Di mercoledì 19 maggio 2021)– Questa sera alle 21.00 va in scena ladi Coppa Italia:. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ci saranno anche diversi tifosi finalmente. Pirlo perde Bonucci per un infortunio al ginocchio e affianca Chiellini a De Ligt. Buffon tra i pali, Danilo e Cuadrado come terzini, vista la squalifica di Alex Sandro. McKennie (più di Kulusevski) e Chiesa larghi sulle fasce, interni Bentancur e Rabiot. Uno tra Morata e Dybala dal 1? con Cristiano Ronaldo.le formazioni(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata(4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; ...

