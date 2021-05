Apple risolve silentemente un bug che impediva la disattivazione del tracciamentoHDblog it

(Di mercoledì 19 maggio 2021)sarebbe riuscita ad abilitare a tutti questa opzione, probabilmente intervenendo da remoto.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

PHONETHRONE2012 : Apple risolve silentemente un bug che impediva la disattivazione del tracciamento - HDblog : Apple risolve silentemente un bug che impediva la disattivazione del tracciamento -

Ultime Notizie dalla rete : Apple risolve

HDblog

Un pop - up consente di scegliere se concedere o meno l'accesso all'identificatore Secondo diverse segnalazioni, senza nessuna azione da parte dell'utente,sarebbe riuscita ad abilitare a tutti ...ne ha inseriti 10.384 sotto lo schermo, e li pilota a gruppi di quattro con un totale di 2. L'iPad Pro con MiniLEDdel tutto il problema, mettendoci davanti ad un'immagine con un ...Apple sembra stia risolvendo un bug che impediva ad alcuni possessori di iPhone aggiornati ad iOS 14.5 (e versioni successive) di attivare la "Richiesta tracciamento attività", implementata come parte ...Il lancio degli iPad Pro annunciato per il 21 Maggio potrebbe subire un ritardo significativo a causa dei problemi di produzione di Apple.